هلاك طفل تحت عجلات سيارة بعين كرمس في تيارت

لقي طفل يبلغ من العمر 12 سنة حتفه بعد أن صدمته سيارة من نوع مازدا بعين كرمس بتيارت .

وحسب مصادرنا فإن الحادث وقع على حافة الطريق المؤدي الى مدخل مدينة عين كرمس إتجاه بلدية سيدي عبد الرحمن بتيارت.

حيث كان المسمى “ع.عبد الباسط” يلعب على حافة الطريق فدهسته سيارة توفي على إثرها قبل ينقل لعيادة المتعددة الخدمات بعين كرمس .

وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الحادثة.

أين يبقى مدخل مدينة عين كرمس من بين المداخل الخطيرة لمعرفته حركة كبيرة للسيارات خاصة على مستوى إحدى محطات النقل.

أين لازال بعض السواق لا يحترمون السرعة المخصصة للسير والتي وجب من خلالها تدخل الجهات المسؤولة لتحديد المسؤوليات.