هلاك طفل دهسا بسيدي عكاشة في الشلف

لقي طفل صغير مصرعه، سهرة اليوم الجمعة، جراء حادث دهس بشاحنة، وقع ببلدية سيدي عكاشة في ولاية الشلف.

وحسبما أورد به بيان الحماية المدنية، فإنّ حادث الدهس الذي وقع على مستوى الطريق البلدي منطقة فليتة.

قد خلّف مقتل طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تلقاها بسبب الدهس.

وأوضح ذات المصدر، أنّ الضحية توفي عند وصوله إلى مستشفى تنس متأثرا بجروحه.

هذا ولقد سجلت الحماية المدنية تدخلها لإجلاء الضحية وتحويله إلى المستشفى، فيما فتحت الجهات الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في حيثيات وأسباب الحادث.