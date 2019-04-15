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هلاك عامل بعد سقوطه من الطابق الثاني بتبسة

أخبار الجزائر
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هلاك عامل بعد سقوطه من الطابق الثاني بتبسة
بقلم نويس عبد الجلال

توفي كهل في عقده الخامس من العمر، اليوم الإثنين، بعد سقوطه من الطابق الثاني لأحد المنازل التي يعمل فيها بتبسة.

وحسبما أفاده بيان الحماية المدنية، فإن الصحية البالغ من العمر57 سنة يعمل “كمرصص صحي” أين سقط من منزل بحي البلدية لذات الولاية.

واستنادا لذات المصدر، أن الضحية وإثر سقوطه العنيف أصيب بإصابات بليغة على مستوى الرأس، مما إستلزم نقله على جناح السرعة للمستشفى.

وقد تم اسعافه وتحويله على متن سيارة الإسعاف التابعة للحماية المدنية الى مصلحة الاستعجالات الطبية يوسف بوطرفة بالجرف بتبسة.

إلّا أن الشخص توفي على مستوى مصلحة الاستعجالات متأثرا باصابته البليغة، وفقا لنفس المصدر.


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