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هلاك عشرينية في حادث مرور بعين الدفلى

أخبار الجزائر
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هلاك عشرينية في حادث مرور بعين الدفلى
بقلم حكيم ش

أسفر حادث مرور وقع اليوم الجمعة، على مستوى الطريق السيار شرق-غرب في شطره التابع إقليميا لولاية عين الدفلى عن وفاة

إمرأة شابة وإصابة زوجها وإبنيها اللذان لا يتعدى عمرها الثلاثة سنوات بجروح، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.
و تمثل هذا الحادث الذي وقع بالمنطقة المسماة القرية الفلاحية التابعة لبلدية جليدة في حدوث إصطدام ما بين سيارة سياحية
وأخرى نفعية خلف وفاة إمرأة شابة تبلغ من العمر 30 سنة وإصابة كل من زوجها “30 سنة” وإبنيها “سنتين وثلاثة
سنوات” بجروح، حسب ذات المصالح التي أكدت تلقي الجرحى للإسعافات الأولية بعين المكان.
وعلى إثر تدخل مصالح الحماية المدنية، تم نقل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الدفلى
فيما تم تحويل الجرحى نحو مصلحة الإستعجالات بذات المؤسسة الإستشفائية لتلقي العلاج.


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