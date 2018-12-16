هلاك عشريني بعد إنحراف سيارة بالجلفة

توفي شخص بعد أن أصيب في حادث مرور، وقع صباح اليوم الأحد بالجلفة، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر، أن الحادث الذي وقع بالجهة الشرقية للولاية على محور الطريق الولائي “رقم89”.

في شطره الرابط بين بلديتي مسعد وفيض البطمة، تمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة سياحية.

و لدى تدخل الأعوان مكان الحادث، تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ويتعلق الأمر بسائق السيارة البالغ من العمر “26 سنة”، يضيف المصدر.

وبعد أن تم تحويله للمصالح الإستشفائية ببلدية فيض البطمة، لفظ أنفاسه الأخيرة بهذا المرفق الصحي.

وفتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب و ملابسات هذا الحادث المميت.