هلاك عشريني وإصابة آخرين في حادث مرور بعين تيموشنت

سجل الطريق الوطني المزدوج رقم 02 الرابط بين ولايتي عين تموشنت ووهران وفي شطره الرابط ببلدية حاسي الغلة بإتجاه بلدية العامرية حادث مرور مميت،

أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 25 سنة، بعد إصابته بجرح عميق في الرأس مع نزيف حاد و إصابة شخصين

الأول يبلغ من العمر 25 سنة، أصيب بجروح خفيفة في الظهر والرأس والثاني يبلغ من العمر أيضا 25 سنة،

له خدوش في الظهر مع نزيف في الأنف، حيث يرقد بإستعجالات عين تموشنت تحت العناية فاقدا للوعي.

الحادث هذا نتج عن إنزلاق وإنقلاب سيارة نفعية من نوع “رونو لاقونا” تحمل ترقيم ولاية وهران.