هلاك عون حماية مدنية إثر إندلاع حريق بمنزله في سوق أهراس

توفي ليلة أمس السبت، عون حماية مدنية، على إثر إندلاع حريق في منزله، الكائن ببلدية سيدي فرج بسوق أهراس.

وتوفي العون “لبوخ محمد” والذي يبلغ من العمر 38 سنة، إثر إندلاع حريق داخل منزله بعد إشتعال مدفأة تشتغل بغاز البوتان، ما أدى إلى تفحم كلي للجثة.

أين تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيدي فرج، لأجل إخماد الحريق بحضور مدير الحماية المدنية لولاية سوق أهراس.

وتم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجهوي سوق أهراس، لعرضها على مصلحة الطب الشرعي، لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

وفي التفاصيل، وقع الحادث في الحدود الساعة العاشرة ليلا، بعد نداء استغاثة من قبل مواطنين مفاده تعرض أحد المنازل إلى حريق.

لتتدخل مصالح الحماية المدنية، التي نجحت في اخماد السنة اللهب، وعثرت على الضحية ميتا داخل الغرفة.

ومن جهتها، سارعت المصالح الأمنية المختصة، إلى عين المكان، وقامت بمعاينة أولية للحادث وفتحت تحقيق أمني معمق لمعرفة الاسباب الحقيقية له.

والراحل متزوج وأب لأربعة أطفال، إلتحق بصفوف الحماية المدنية سنة 2010، وكان يعمل ضمن فرق التدخل بالوحدة الثانوية سيدي فرج .

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم مدير الحماية المدنية لولاية سوق أهراس، بإسمه وبإسم جميع موظفي الحماية المدنية، بأخلص وأسمى عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد.