هلاك فتاة وإصابة 13 شخصا في حادث مرور بالمسيلة

هلكت فتاة ذو عشر سنوات، وأصيب 13 آخر في حادث مرور خطير وقع مساء أمس السبت، ببلدية بوسعادة في المسيلة.

وحسبما أفاده بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وع على الساعة الثانية ظهرا وعلى مستوى الطريق الوطني رقم 45.

الحادث الذي نجم عن انحراف سيارة من نوع “رونو” وانقلابها، واصطدامها بسيارة أخرى من نوع “كليو” ما أدى إلى وفاة

الطفلة “بن قداح رقية” المنحدرة من سيدي عيسى، وإصابة 13 آخر تتراوح أعمارهم بين 4 و75 سنة. وفقا لنفس المصدر.

وسجلت الحماية المدنية تدخلها، وذلك بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين وتحويلهم لمستشفى”الزهراوي” بالمسيلة. يضيف البيان.