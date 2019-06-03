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هلاك فتاتين من عائلة واحدة اختناقا بالغاز في ميلة

أخبار الجزائر
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هلاك فتاتين من عائلة واحدة اختناقا بالغاز في ميلة
بقلم نادية بن طاهر

هلكت فتاتان من عائلة واحدة، فيما تم إنقاذ 3 أفراد آخرين ، جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون، و ذلك بمنزلهم بمدينة ميلة.

وحسب ما أوردته الإذعة الجزائرية، فقد علم اليوم الاثنين، من مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية، بأنه قد تم التدخل على مستوى منزل يقع بحي سيدي الصغير، لإسعاف 5 ضحايا.

حيث تعرض 5 أفراد من عائلة واحدة، للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من سخان الماء.

و قد سجلت الحماية المدنية، وفاة فتاتين، تبلغان من العمر 19 و25 سنة.

فيما تم إنقاذ 3 أفراد آخرين، وتم تحويلهم على جناح السرعة، إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى ميلة.


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