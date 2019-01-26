 هلاك مايقارب 50 شخصا جراء إنهيار سد في البرازيل  

أكدت حكومة ولاية ميناس غيرياس، بجنوب شرق البرازيل عن مصرع مالا يقل على 50شخصاوفقدان100آخرين إثرإنهيار سد بمنطقة برومادينهو، أمس الجمعة.

وأوضحت الحكومة المحلية في بيان، أن المعطيات التي أكدها جهاز الإنقاذ تفيد بالعثور على 50جثة فيما يجهل مصير 100 شخصا.

وكشفت أول حصيلة للسلطات بهذا الخصوص تمكن رجال الإنقاذ من إخراج 9 أشخاص من وسط الأوحال وإنقاذ مائة آخرين.

ووفقا لإفادة موظف بمجموعة “فالي”، فإن 427 شخصا كانوا بالقرب من محيط إنهيار السد من ضمنهم 279 شخصا جرى إنقاذهم.

و عبأت السلطات مئة عنصر لإنقاذ الضحايا، و سيضاعف هذا الرقم صباح اليوم وفقا لحكومة الولاية .

و يقطن بمنطقة برومادينهو 39 ألف نسمة، تقع على بعد 60 كلم جنوب غرب بيلو أوريزونتي عاصمة الولاية .