هلاك ميكانيكي بعد سقوط “موتور” فوقه بالبليدة

لقي كهل يبلغ من العمر 48 سنة يعمل ميكانيكي إثر سقوط فوقه محرك شاحنة من نوع “DFM” بمحل بحي برسوني التابع

لبلدية بني مراد في البليدة، و حسب ذات المصدر، فإن الضحية كان يقوم بتصليح الشاحنة قبل أن يقع الحادث.

حيث تدخل عناصر الحماية المدنية ببني مراد من أجل عملية الإنقاذ واسعاف داخل المحل،حيث تم إبعاد الضحية “ب بشير” 48 سنة

من مكان الخطر وإسعافه بعد تأثره بإصابة بليغة على مستوى الرأس ومحاولة إنعاشه إلا أن الضحية توفي عند دخوله المستشفى

بحسب تصريح طبيب الإستعجالات بمستشفى “فرانز فانون”،كما قام عناصر الدرك الوطني ببني مراد بفتح تحقيق لتحديد سبب الحقيقي لوفاة الضحية

وعلى إثر هذه الحادثة الأليمة كشف رئيس خلية الاتصال والإعلام بالحماية المدنية بالبليدة عادل زغيمي،للنهار أونلاين أن مديرية توجه نداءاتها للعمال والمهنيين

بضرورة إتخاذ تدابير الأمن والسلامة في أماكن العمل والمراقبة الدورية لعتاد الإستعمال المهني وإحترام شروط ومقاييس الأمن والسلامة للحد من وقوع مثل هذه الحوادث .