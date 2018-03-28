هلاك 06 أشخاص وإصابة 8 آخرون خلال يوم واحد

لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 8 آخرون بجروح في حوادث مرور، تم تسجيلها عبر التراب الوطني خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفاد بيا لمديرية الحماية المدنية، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية إليزي بوفاة 05 أشخاص وإصابة إثنين بجروح.

إثر اصطدام سيارتين من الوزن الخفيف على الطريق الوطني رقم 03 على بعد 100 كلم من مدينة عين آمناس.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ11 شخصا أصيبوا باختناق جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة.

ومسخنات الحمام على مستوى ولايات الجزائر، المدية، باتنة والبويرة.

في حين تم تسجيل وفاة 05 أشخاص بكل من الجزائر وقسنطينة جراء إستنشاق غار أكسيد الكربون المنبعث من جهاز التدفئة.