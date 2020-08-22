هلاك 11 شخصا غرقا وإنقاذ 2372 آخرين في ظرف 48 ساعة!

توفي 11 شخصا غرقا، في الـ 24 ساعة الأخيرة، في الشواطئ والمجمّعات المائية على مستوى 7 ولايات فيما أنقذ 2372 شخص من الغرق.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقد قام أعوان جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام بـ 3372 تدخل سمح بإنقاذ 2372 شخص من الغرق الحقيقي وتقديم الإسعافات لـ 799 آخرين.

كما انتشل الغطّاسون جثث 9 ضحايا توفوا غرقا في البحر على مستوى 7 ولايات، تصدرتهم ولاية تيبازة بـ 3 وفيات، بومرداس وبجاية بوفاتين، وجيجل وسكيكدة بوفاة واحدة.

بالإضافة إلى انتشال جثتي شخصين غرقا في المجمّعات المائية، الأول طفل عمره 12 سنة غرق في مجمّع مائي بالمكان المسمى “البياضة” ببلدية السدراية بولاية المدية.

أما الضحية الثانية فهي لطفل عمره 8 سنوات، توفي غرقا في بركة مائية بقرية “أراك” ببلدية “عين منقل” بولاية تمنراست.