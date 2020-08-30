هلاك 11 شخصا غرقا وفي حوادث المرور خلال 24 ساعة الأخيرة

توفي 5 أشخاص، وأصيب 226 آخرون بجروح، إثر حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، سجلت أثقل حصيلة بقالمة بوفاة شخص وإصابة 13 أخرين بجروح، في حادث مرور.

وتم تسجيل في نفس الفترة، 6 وفيات غرقا، منها 5 وفيات بالبحر في كل من ولايات: تلمسان، وعين تموشنت، والشلف وبجاية، وانتشال جثة طفل متوفي غرقا في مجمع مائي بغرداية.

ومن جهة أخرى، قامت ذات المصالح، بـ36 عملية تحسيسية عبر 10 ولايات لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات، تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

كما قامت ذات المصالح بـ 42 عملية تعقيم عبر 11 ولاية، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 17 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، و31 سيارة إسعاف و18 شاحنة.

بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 4 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين بـ3 ولايات والذين تم إجلائهم بالجزائر، وبومرداس و وهران.

وفي سياق آخر، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة بإخماد 124 حريق منها 55 حرائق غابات، 22و حرائق أدغال، 26و حرائق حشائش وأحراش و21 حرائق محاصيل.

وأدت هذه الحرائق، إلى إتلاف 541 هكتار من الغابات، و75 هكتار من الأدغال، و157 هكتار من الحشائش، و2020 حزمة تبن و11911 شجرة مثمرة و97 نخلة.