هلاك 11 شخصا في الحوادث وإنقاذ 654 آخرين من الغرق خلال يوم

لقي 11 شخصا حتفهم، وأصيب 250 آخرون بجروح متفاوتة في عدة حوادث مرور وقعت خلال 24 ساعة الأخيرة بمناطق متفرقة من الوطن.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، سجلت أثقل حصيلة بولاية المدية. حيث لقي 04 أشخاص مصرعهم وأصيب 38 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة اثر اصطدام بين سيارة وشاحنة.

كما سمحت تدخلات جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام بإنقاذ 654 شخصا من الغرق. وتقديم الإسعافات الأولية ل 245 آخرين.

وتم تحويل 62 منهم إلى المراكز الصحية في حين تم تسجيل بولاية سوق أهراس وفاة غرقا لشخص ذو 21 سنة على مستوى سد للماء.

كما تم خلال نفس الفترة إخماد 28 حريقا من الغطاء النباتي بعدة ولايات. فيما تدخل نفس الجهاز لإخماد 03 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة بولايات بومرداس، أم البواقي والجزائر.