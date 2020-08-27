هلاك 12 شخصا غرقا وفي حوادث المرور خلال 24 ساعة

توفي 7 أشخاص، وأصيب 195 آخرون بجروح مختلفة، في عدة حوادث مرور عبر ولايات الوطن، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للحماية المدنية، فإن أثقل حصيلة سجلت بولاية أم البواقي بوفاة شخصين وإصابة 3 آخرين، مع تسجيل 3 تدخلات في حوادث المرور.

كما تم تسجيل 5 حالات وفاة غرقا، منها 3 وفيات في البحر و2 في المسطحات المائية، وذلك في كل من ولاية بجاية ومستغانم وجيجل وسكيكدة.

وقد تمت عمليات انتشال الضحايا ونقلهم الى المصالح الاستشفائية من طرف عناصر الحماية المدنية.

ومن جهة أخرى، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة، بإخماد 34 حريق منها 7 حرائق غابة، و7 حرائق أدغال، و10 حرائق حشائش وأحراش.

وأدت هذه الحرائق إلى إتلاف 10 هكتار من الغابات، و31 هكتار من الأدغال، و16 هكتار من الحشائش، و4800 حزمة تبن وكذا 2145 شجرة مثمرة و19 نخلة محروقة.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، فقامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 53 عملية تحسيسية عبر 12 ولاية.

بالإضافة إلى القيام بـ 65 عملية تعقيم عبر 12 ولاية، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وقد خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 218 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، و34 سيارة إسعاف و25 شاحنة.

بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 7 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلائهم، بـ4 ولايات هي الجزائر، بومرداس وهران وولاية إليزي.