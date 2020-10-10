هلاك 13 شخصا في حوادث المرور خلال يومين

توفي 13 شخصا، وأصيب 367 آخرون بجروح مختلفة و متفاوتة الخطورة، جراء وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، اليوم السبت، سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية سوق أهراس بوفاة 5 أشخاص على إثر اصطدام بين سيارتين.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة ، بـ50 عملية تحسيسية عبر 11 ولاية.

كما قامت ذات المصالح بـ”60 عملية تعقيم عبر 11 ولاية، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع”.

أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 246 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، و44 سيارة إسعاف و31 شاحنة.

بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكان للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلائهم بولاية الجزائر.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، من أجل إطفاء حريقين بكل من ولايتي عنابة و بشار، لم يخلفا خسائر بشرية باستثناء بعض الخسائر المادية.