هلاك 14 رأسا من الإبل بإليزي

هلك حوالي 14 رأسا من الإبل بمنطقة المرك التابعة لبلدية الدبداب بولاية إليزي، في أقل من شهر.

الحالات بسبب سقوطها في آبار بترولية تقع في مواقع الرعي في عمق الصحراء تسببت فيها الشركات البترولية بعد رميها فضلات خطيرة بالقرب من مشاريعها النفطية.

وسبق للمربون وأن حذرو في مراسلات موجهة للسلطات من انقراض ثروة الإبل بالمنطقة بسبب الأبار النفطية التي تخلفها الشركات الوطنية والأجنبية وتحتوي مواد سامة وخطيرة، إما عقب تقرب هذا الحيوان منها للشرب حيث يحسبها ماء أو السقوط في عمق الأحواض المذكورة حيث يصعب الوصل إليها، وهي عبارة عن بحيرات تتشكل في الأماكن النفطية أثناء رحلة بحث الشركات عن الذهب الأسود.

وتقدر تكلفة الجمل الواحد بأكثر من 20 مليون سنتيم، بينما يتجاوز ثمن الإبل بمواصفات سباق مهارى 40 ميلون سنتيم.