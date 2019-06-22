هلاك 14 شخصا في حوادث السير خلال أسبوع

لقي 14 شخصا حتفه وجرح 497 آخرون في حوادث سير على مستوى المناطق الحضرية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 جوان الجاري

وأشار بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، فقد عرفت حصيلة حوادث المرور

إنخفاضا محسوسا قدر بـ -41 حادث، كما إنخفض عدد الجرحى بـ-38 حالة، وعدد الوفيات بـ -08 حالة.

وأرجع ضات المصدر، أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95%،

نتيجة عدم إحترام مسافة الأمان، الإفراط في السرعة و الإرهاق و عدم التركيز عند السياقة، يضيف المصدر ذاته.