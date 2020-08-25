هلاك 17 شخصا غرقا وإنقاذ 4482 آخرين في ظرف أسبوع

توفي 17 شخصا غرقا، بينهم 12 في الشواطئ الممنوعة من السباحة، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 أوت الجاري، فيما تم إنقاذ 4482 شخص من الغرق.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقد قام أعوان جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام بـ 6331 تدخل سمح بإنقاذ 4482 شخص من الغرق الحقيقي وتقديم الإسعافات لـ 1405 آخرين مع تحويل 353 مصطاف للمراكز الصحية.

وسجلت وحدات الحماية المدنية وفاة 17 شخصا غرقا في الشواطئ الممنوعة موزعة على ولايات سكيكدة بـ 4 وفيات، بجاية وتيزي وزو بـ 3 وفيات، جيجل وبومرداس بوفاتين وعين تموشنت، وهران ومستغانم بوفاة واحدة.