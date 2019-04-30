هلاك 17 شخصا في أعمال عنف عرقية بإثيوبيا

لقي مالايقل عن 17 شخصا مصرعهم خلال اليومين الماضيين في أعمال عنف وقعت بين مجموعتين عرقيتين إثر نزاع شخصي

في منطقة “بني شنغول” و”غومز” في غرب إثيوبيا، وفق مانقلته وسائل إعلام محلية عن سلطات المحافظة .

وذكرت السلطات في محافظة أمهرة الشمالية، في بيان أمس الإثنين أن أعمال العنف اندلعت بين عرقيتي “غومز” و”الأمهرة”،

قرب بلدة “دانغور” أمس الأحد،وأول أمس السبت،مشيرة إلى أن 11 شخصا من عرقية “الأمهرة” وستة من “غومز” قتلوا في هذه الأحداث.

وأشار البيان إلى أنه من المرجح إرتفاع حصيلة الضحايا لاسيما في ظل البحث عن مزيد من الجثث بالمنطقة .

مضيفا أنه تم إحراق نحو 25 منزلا في هذه الأحداث التي بدأت بنزاع شخصي بين إثنين من عمال المزارع

ما أستدعى نشر وحدات الشرطة و الجيش الفيدرالية في المنطقة لمنع إستئناف أعمال العنف .

وإندلعت أعمال العنف بين المجموعات العرقية، في السنة الأولى من ولاية رئيس الوزراء الإصلاحي آبي أحمد الذي تولى منصبه في أفريل 2018.

يذكر أن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أكد في بيان سابق له أواخر العام الماضي نزوح 2.35 مليون شخص في إثيوبيا بسبب العنف.