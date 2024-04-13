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هلاك 19 شخصا خلال أيام العيد في حوادث مرور

بقلم عايدة.ع
هلاك 19 شخصا خلال أيام العيد في حوادث مرور
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سجلت مصالح الحماية المدنية 19 وفاة جرّاء حوادث مرور وقعت خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك على المستوى الوطني.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تمّ تسجيل  983 جريحا و 745 حادث مرور تسببت في هذه الحصيلة الثقيلة. من الخسائر البشرية والمادية.

من جهة أخرى أوضحت مصالح الحماية المدنية انها نفّذت خلال 24 ساعة الماضية، من الـ12 أفريل 2024 إلى الـ 13 أفريل 2024 ، 2317  تدخلا ، بمعدل تدخل واحد كل 37 ثانية.

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