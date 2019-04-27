هلاك 19 شخصا في حوادث الطرقات خلال الـ48 ساعة الأخيرة  

لقي 19 شخصا حتفهم، وأصيب 26 آخرون بجروح في عدة حوادث مرور منها 17 حادثا اعتبر الأكثر دموية، خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد سجلت هذه الحصيلة خلال الفترة الممتدة بين 25 إلى 27 أفريل الجاري.

وأوضح ذات المصدر أن مصالح الحماية المدنية قد قامت بإسعاف الضحايا، ثم نقلهم إلى مختلف المستشفيات.

وكانت أثقل حصيلة سجلت بولاية البويرة، إثر وفاة 04 اشخاص و إصابة 07 أخرين بجروح في حادثين مرور.

للإشارة تدخلت عناصر الحماية المدنية لولاية معسكر، من أجل نقل شخصين متوفيين مختنقين من جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة داخل منزل ببلدية الخمري، إلى مستشفى المحمدية.

كما قام غطاسو الحماية المدنية لولاية تيبازة بالتدخل، على إثر انقلاب قارب صيد كان على متنه 05 صيادين بعرض البحر لبلدية مسلموني.

حيث تم تسجيل وفاة صياد يبلغ من العمر 26 سنة، وإنقاذ 03 صيادين آخرين.

فيما لاتزال عملية البحث عن الضحية الخامسة المفقودة متواصلة، من طرف هذه العناصر التي جندت وسائل عملية هامة للبحث عن الضحية.