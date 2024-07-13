هلاك 21 شخصا في الحوادث خلال يومين

لقي 21 شخصا حتفهم، وأصيب 536 آخرون بجروح في حوادث مرور وقعت خلال الـ48 ساعة الأخيرة بمناطق متفرقة من الوطن.

وحسب ما أفادت به هذا السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية، تم تسجيل أثقل حصيلة بسكيكدة بوفاة 4 أشخاص وإصابة إثنين آخرين.

كما قام عناصر الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية لـ 14 شخصا أصيبوا باختناق جراء استنشاقهم غاز أحادي الكربون المنبعث من سخانات المياه بكل من الجزائر، تيبازة وقسنطينة.

كما سجل جهاز حراسة الشواطئ، خلال نفس الفترة، 2003 تدخلا لإنقاذ 1445 شخص من الغرق. حيث تم التكفل ب413 منهم بعين المكان وإجلاء 123 آخرين إلى المراكز الصحية.

وقد تم تسجيل وفاة 5 أشخاص غرقا، عبر شواطئ ولايات مستغانم، وهران، تيبازة وتلمسان.