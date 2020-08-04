هلاك 23 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية، 24462 تدخل وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، خلال الفترة الممتدة ما بين 26 جويلية إلى 01 أوت 2020.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، شملت هذه التدخلات، مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية، من بينها 11461 تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي.

أيـن تم فــيهــا إســعاف و إجلاء 11401 جريح مريض إلى المستشفيات، من طرف أعوان الحــماية المدنيـة.

أما فيما يخص حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2001 تـدخـل من أجل 1121 حادث مرور، أدت إلى وفاة 23 شخص و جرح 1311 آخرين.

وتم إسعاف المصابين، ونقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

وسجلت أثقل حصيلة في ميلة بوفاة 5 أشخاص وجرح 47 آخرين، تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 32 حادث مرور .