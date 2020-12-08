هلاك 24 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

توفي 24 شخصا، وأصيب 888 آخرين بجروح، في 872 حادث مرور خلال الفترة الممتدة ما بين 29 نوفمبر و5 ديسمبر 2020.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، تم تسجيل أثقل حصيلة لحوادث المرور، في ولاية غرداية بوفاة 6 أشخاص وجرح 17 آخرين.

و من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بـ853 تدخلا، سمح بإخماد 590 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، بـ453 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية للوقاية من فيروس كورونا.

بالإضافة إلى القيام بـ560 عملية تعقيم عامة مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة.