سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي لسيدي بلعباس في السنة الماضية 207 حادث مرور تسبب في هلاك 14 شخصا وإصابة 227 آخرين .

وتعود اسباب هذه الحصيلة الى العامل البشري جراء عدم احترام قوانين المروري وتليها المركبات ووضعية الطرقات.

وأحصت المصلحة خلال نفس الفترة سحب 5.742 رخصة سياقة جراء ارتكاب المخالفات فيما تم وضع 502 مركبة في المحشر.

وسجلت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة في نفس الفترة 734 مخالفة على غرار الاستيلاء عل المساحات الخضراء.

كما تم تسجيل 337 مخالفة مضرة بالصحة حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية 3017 قضية متعلقة بجرائم القانون العام، تورط فيها 4239 شخصا أودع 1046 شخصا منهم الحبس.

وتم إحصاء 259 قضية تخص المخدرات تورط فيها 492 شخصا مع حجز 3 قناطير و25 كلغ و752 غرام من الكيف المعالج .

وتم ججز ايضا 219 غرام من الكوكايين وشيرة قنب هندي و5790 قرص مهلوس و15 قارورة سائل مهلوسو و14560 قارورة خمر.

للإشارة، فإنه تورط 183 شخصا في هذه القضايا.