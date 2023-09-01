هلاك 25 شخصا غرقا خلال أسبوع

سجلت مصالح الحماية المدنية 25 حالة وفاة غرقا من بينها 22 حالة على مستوى شواطئ البحر، خلال أسبوع.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى المديرية العامة للحماية المدنية، الملازم أول يوسف عبدات، في تصريح لوكالة الأنباء، أن مصالح الحماية المدنية سجلت خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 أوت 25 حالة وفاة غرقا.

مشيرا الى أن الأمر يتعلق ب 22 حالة على مستوى شواطئ والبحر و3 حالات بالمجمعات المائية.

وبهذه الحصيلة الجديدة، يرتفع عدد الأشخاص المتوفين غرقا منذ الفاتح يونيو المنصرم إلى 268 حالة. 199 منهم على مستوى الشواطئ و69 حالة في المجمعات المائية.

وأضاف ذات المسؤول أن عدد تدخلات الحماية المدنية على مستوى الشواطئ بلغ منذ بداية موسم الاصطياف 68.365 تدخلا. تم خلالها إنقاذ 45.100 شخص من الغرق.