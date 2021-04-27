هلاك 25 شخصا وإصابة 1108 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع

توفي 25 شخصا وأصيب 1108 آخرون بجروح، في 859 حادث مرور وقع عبر مختلف جهات الوطن، خلال أسبوع.

وحسب بيان لحصيلة الحماية المدنية، فقد تم تسجيل أثقل حصـيلة لحوادث المرور في الجلفة بوفاة 5 أشخاص وإصابة 29 آخرين.

وتم إسعاف المصابين، وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية.

هذا وقامت وحدات الحماية المدنية بـ697 تدخلا سمحت بإخـماد 433 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

هذا وقامت نفس الوحدات بـ3964 تدخـل خلال نفس الفترة، لتغطية 3557 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، بـ230 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم باحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي.

بالإضافة إلى القيام بـ219 عملية تعقيم عامة عبر الوطن، مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.