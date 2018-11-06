هلاك 26 شخصا وجرح 1046 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 26 شخصا مصرعهم، وأصيب 1046 آخرين بجروح في 927 حادث مرور، سجل خلال الفترة الممتدة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر الجاري على المستوى الوطني.

و حسب بيان، اليوم الثلاثاء، لمصالح الحماية المدنية، فقد تم تسجيل أثقل حصيلة بولاية غليزان بوفاة 4 أشخاص وجرح 39 آخرين على اثر 17 حادث مرور.

من جهة أخرى، قامت مصالح الحماية المدنية بـ 779 تدخل سمح بإخماد 521 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة، يضيف المصدر.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ7481 تدخـل لتغطية 6601 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.