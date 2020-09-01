هلاك 28 شخصا غرقا وإنقاذ 6034 آخرين من الموت في ظرف أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية من 23 إلى 29 أوت الجاري، هلاك 28 شخصا غرقا وإنقاذ 6034 آخرين من الموت الحقيقي.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأن أعوان جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام قاموا بـ 8326 تدخل، سمح بإنقاذ 6034 من غرق حقيقي وتقديم الإسعافات لـ 1903 شخص وتحويل 364 مصطاف للمراكز الصحية.

كما تم انتشال جثث 28 شخصا، منها 17 غريقا في الشواطئ الممنوعة، حيث سجلت حالات الوفيات في مستغانم بـ 8 وفيات، بجاية، الشلف وجيجل بـ 3 وفيات، الجزائر، وهران وعنابة بوفاتين.

إلى جانب تسجيل وفاة واحدة في كل من ولايات عين تموشنت، تلمسان، تيبازة، سكيكدة والطارف.

أما عن حوادث المرور، فقد تم تسجيل وفاة 29 شخصا وإصابة 1561 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حوادث مرورية متفرقة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأنها سجلت 2310 تدخل من أجل 1255 حادث مروري، خلّفت وفاة 29 شخصا وإصابة 1561 آخرين بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات.

وعرفت ولاية المسيلة تسجيل أثقل حصيلة بوفاة 4 أشخاص وإصابة 50 آخرين بجروح إثر وقوع 32 حادثا مروريا، أين تم تحويلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

كما سجلت وحدات الحماية 21586 تدخل على المستوى الوطني مسّ مختلفة أنشطتها، من بينها 10908 تدخل خاص بعمليات الإجلاء الصحي، أين تم إسعاف وإجلاء 10663 جريح.

كما قامت مصالح الحماية بـ 4960 تدخل في نفس الفترة من أجل تغطية 4460 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 328 عملية تحسيسية عبر 48 ولاية، بالإضافة إلى 771 عملية تعقيم، سخرت لهما 279 سيارة إسعاف و 251 شاحنة و 1885 عون حماية مدنية.

وفيما يخصّ الحرائق، فقد سجلت وحدات الحماية المدنية 3408 تدخل سمح بإخماد 2460 حريق منزلي وصناعي ومختلف.

أما حرائق النسيج الغابي، فقد تم إخماد 302 حريق، منها 114 حريق غابة، 69 حريقا في الأدغال، 75 حريقا مسّ الأحراش و 44 حريقا أتى على محاصيل زراعية.

وقد أدّت هذه الحرائق إلى إتلاف 2024 هكتار من الغابات، 418 هكتار من الأدغال، 1175 هكتار من الحشائش، 43270 حزمة تبن و 20997 شجرة مثمرة محروقة و 468 نخلة.