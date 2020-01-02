عاجل

هلاك 3 أشخاص إختناقا بالغاز في سطيف

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
هلاك 3 أشخاص إختناقا بالغاز في سطيف
بقلم فارس شايب

لقي شابين وكهل مصرعهم، اليوم الخميس، بحي طنجة بولاية سطيف جرّاء تسمم بالغاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب مصادر النهار أون لاين، فإنّ الأمر يتعلق كل من صالح رقوب”ص.ب” 30سنة، و “هجرس. حاج موسى” 26سنة، و “عواج عبد الحميد ” 53 سنة.

ووفقا لنفس المصدر، فإنّه تم العثور  على الضحايا الثلاث جثثا هامدة داخل منزل.

وأوضح ذات المصدر، أن الشباب وافتهم المنية اختناقا بالغاز، كما أنّ الضحايا كانوا محل بحث من طرف عائلاتهم بعد أن انقطعت أخبارهم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الحادث هو كارثة أخرى تضاف لحوادث الاختناق بالغاز في الولاية، بعد حادثة اختناق

زوج وزوجته بحي بيلار أول أمس، وحادثة اختناق والد وإبنه وكذا طفلين بعين لقراج خلال الـ24 ساعة الماضية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=749828

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com