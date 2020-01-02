هلاك 3 أشخاص إختناقا بالغاز في سطيف

لقي شابين وكهل مصرعهم، اليوم الخميس، بحي طنجة بولاية سطيف جرّاء تسمم بالغاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب مصادر النهار أون لاين، فإنّ الأمر يتعلق كل من صالح رقوب”ص.ب” 30سنة، و “هجرس. حاج موسى” 26سنة، و “عواج عبد الحميد ” 53 سنة.

ووفقا لنفس المصدر، فإنّه تم العثور على الضحايا الثلاث جثثا هامدة داخل منزل.

وأوضح ذات المصدر، أن الشباب وافتهم المنية اختناقا بالغاز، كما أنّ الضحايا كانوا محل بحث من طرف عائلاتهم بعد أن انقطعت أخبارهم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الحادث هو كارثة أخرى تضاف لحوادث الاختناق بالغاز في الولاية، بعد حادثة اختناق