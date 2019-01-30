هلاك 3 أشخاص إختناقا بالغاز وإسعاف 98 آخرين منذ مطلع السنة

هلك 3 أشخاص إختناقا بالغاز أحادي أكسيد الكربون، فيما تم إسعاف 98 آخرين منذ مطلع سنة 2019، في ولاية قسنطينة.

وقد تم تسجيل 74 تدخلا خلال هذه الفترة، عبر مختلف بلديات الولاية، والتي أسفرت عن هلاك 3 أشخاص.

منهم 2 بمدينة علي منجلي، و أخر بالمنطقة الريفية القرزي التابعة لبلدية أولاد رحموني، بذات الولاية.

كما أن المئات من الأشخاص تم إنقاذهم في آخر لحظة من موت محقق، وأن أغلبية الحالات سجلت بمدينة علي منجلي.

وأشار ذات البيان، أن الأشخاص التي تم إنقاذهم منه 44 طفلا، و 42 إمرأة، و 12 رجلا، يضيف البيان.