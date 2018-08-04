هلاك 3 أشخاص غرقا في البحر و البرك المائية خلال يومين

سجلت مصالح الحماية المدنية ثلاث حالات وفاة غرقا خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وهذا على مستوى الشواطئ والبرك المائية بكل من ولايات الشلف، وهران وبرج بوعريريج.

وأوضح ذات المصدر، أنّ الأمر يتعلّق بطفل يبلغ من العمر 16 سنة توفي غرقا على مستوى شاطئ كيوان في منطقة صخرية ممنوعة للسباحة ببلدية واد قوسيم بولاية الشلف.

وكذا شاب يبلغ من العمر 19 سنة لقي حتفه غرقا بالشاطئ المحروس لبلدية مرسى الحجاج بولاية وهران. بالإضافة إلى شخص يبلغ من العمر 29 سنة توفي غرقا في بركة مائية بالمكان المسمى نعايم ببلدية حسناوة ولاية برج بوعريريج.

وقد بلغ عدد الأشخاص المتوفين على مستوى المجمعات المائية منذ بداية موسم الاصطياف في الفاتح جوان المنصرم 56 شخصا.

22 منهم على مستوى البرك المائية، 10 على مستوى الحواجز المائية،9 على مستوى الوديان.

9 بالأحواض والمسابح و6 على مستوى السدود.