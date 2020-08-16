هلاك 3 أشخاص غرقا وإتلاف 291 هكتار بسبب الحرائق خلال 48 ساعة!

توفي 3 أشخاص غرقا، في الـ 48 ساعة الأخيرة، في الشواطئ على مستوى ولايات تيبازة، وهران وجيجل، فيما أتت الحرائق على 291 هكتار من الشريط الغابي.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقد انتشل الغطّاسون جثة شيخ عمره 72 سنة بعدما غرق في شاطئ “تيزيرين” ببلدية شرشال بتيبازة، فيما انتشلت جثة شخص غرق في شاطئ “كورالاز” بعين الترك في وهران.

كما قام غطّاسو الحماية المدنية بانتشال جثة كهل عمره 40 سنة كان مفقودا في البحر منذ 13 أوت الجاري في شاطئ “صخرة البلح” ببلدية سيدي عبد العزيز في جيجل.

وفيما يخص جهاز مكافحة الحرائق، فقد تم إخماد 68 حريقا، منها 43 حريقا في الغابات، 9 حرائق في الأدغال، 10 حرائق مسّت حشائش وأحراش و 6 حرائق أتت على محاصيل زراعية مختلفة.

وأدّت هذه الحرائق إلى إتلاف مساحة قدرها 291 هكتار من النسيج الغابي، بينها 121 هكتار من الغابات، 10 هكتارات من الأدغال، 160 هكتار من الحشائش وكذا 700 حزمة تبن و 1079 شجرة مثمرة و 17 نخلة محروقة.