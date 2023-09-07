هلاك 3 أشخاص في الحوادث خلال 24 ساعة

لقي 3 أشخاص حتفهم، وأصيب 240 آخرون بجروح في حوادث مرور سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسبما أفاد به، هذا الخميس، بيان لمصالح الحماية المدنية، قام جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام قام بـ359 تدخل، سمح بإنقاذ 224 شخص من الغرق.

وكذا تقديم الإسعافات الأولية لـ115 شخص، بالإضافة إلى تحويل 19 شخصا للمراكز الصحية المحلية.

كما تم تسجيل وفاة شخصين، واحد منهما في البحر بولاية وهران يبلغ من العمر 24 سنة. توفي غرقا بالشاطئ المسمى المنظر الجميل بعين الترك.

بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 سنة في بركة مائية، ببلدية ستيتين، بولاية البيض.

ومن جهة أخرى، تدخل جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة. من أجل إخماد 8 حرائق من الغطاء النباتي وحرائق مختلفة أخرى، على مستوى عدة ولايات من التراب الوطني.