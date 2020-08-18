هلاك 3 أشخاص في انقلاب سيارة سياحية بتيبازة

لقي 3 أشخاص حتفهم، وأصيب شخص آخر، في انحراف سيارة وإنقلابها في الطريق السريع بتيبازة اتجاه شرشال.

وتدخلت على الفور كل من الوحدة الرئيسية ووحدة القطاع للحماية المدنية في الحادث الذي تمثل تيبازة في انقلاب سيارة عن الطريق.

وخلف هذا الحادث، وفاة 3 أشخاص، وإصابة شخص آخر، وهو في حالة حرجة، وتترواح اعمار الضحايا ما بين 23 و25 سنة.

وحسب المكلف بالاعلام، فإن مصالح الحماية المدنية سخرت 3 سيارات إسعاف وشاحنة إطفاء، حيث تم نقل الضحايا إلى مستشفى تيبازة.

فيما تبقى أسباب هذا الحادث الأليم مجهولة، حسب ذات المصدر.