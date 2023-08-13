هلاك 3 أشخاص في حوادث المرور خلال 24 ساعة

توفي 3 أشخاص وأصيب 282 آخرون بجروح متفاوتة على إثر عدة حوادث مرور وقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، تم تسجيل أثقل حصيلة في بومرداس. حيث قضى شخص وأصيب 3 آخرون إثر اصطدام بين سيارة وشاحنة بالطريق الوطني رقم 24 ببلدية زموري.

كما سمحت تدخلات جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام بإنقاذ 777 شخصاً من الغرق. وتقديم الإسعافات الأولية لـ 317 آخرين، حيث تمّ تحويل 76 منهم إلى المراكز الصحية.

وخلال الفترة نفسها، جرى إخماد 19 حريقاً بكل من تيزي وزو، جيجل، سوق أهراس، سكيكدة، بومرداس والمدية.