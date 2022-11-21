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هلاك 3 أشخاص في حوادث المرور نهاية الأسبوع

بقلم نادية بن طاهر
هلاك 3 أشخاص في حوادث المرور نهاية الأسبوع
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لقي 3 أشخاص حتفهم، وأصيب 91 آخرون بجروح في 82 حادث مرور بالمناطق الحضرية نهاية الأسبوع.

وحسب بيان لمديرية الأمن الوطني، اليوم الإثنين، فان العامل البشري يبقى السبب الرئيسي لوقوع هذه الحوادث.

هذا وتجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها إلى مستعملي الطريق العام من أجل احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السباقة.

كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24سا.

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