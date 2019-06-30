هلاك 3 أشخاص في حوادث سير خلال 24 ساعة الأخيرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة خلال 24 ساعة الأخيرة في مختلف جهات الوطن بسبب حوادث السير

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، فقد تدخل أعوان ذات السلك النظامي، من أجل إنتشال 3 ضحايا متوفين غرقا

من 2 في البحر والشخص الثالث في المجمعات المائية وذلك في ولايات بومرداس وسكيكدة وميلة .

كما قام أفراد الحماية المدنية خلال نفس الفترة بإخماد 10 حرائق حضرية ، صناعية و مختلفة في كل من ولايات برج بوعريريج وعنابة

بالإضافة إلى البليدة، قالمة، أدرار، أم البواقي، عين الدفلى، ومستغانم، دون تسجيل خسائر بشرية، يضيف ذات المصدر .