هلاك 3 أشخاص وإصابة شخص بجروح خطيرة في حوادث متفرقة بباتنة

لقي 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و50 سنة مصرعهم، فيما أصيب الشخص الرابع بجروح خطيرة في 3 حوادث متفرقة وقعت، مساء أمس السبت،بباتنة.

وحسبما كشفه المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية محليا الملازم الأول حسان يحيى الشريف، أن الحادث الأول خلف هلاك كهل في ال 50 من العمر بعين المكان

في حادث اصطدام مركبة سياحية كان على متنها الضحية بشاحنة على الطريق الولائي رقم 165 أ ببلدية بومية وإصابة مرافقه البالغ من العمر 19 سنة بجروح خطيرة.

أما الحادث الثاني فخلف -يضيف المتحدث- وفاة شخص في ال 40 من العمر بعين المكان بعد أن اصطدمت دراجته النارية بمركبة سياحية بالمكان المسمى بسكارة ببلدية قيقبة.

وتسبب سقوط جدار فناء في طور الإنجاز في هلاك امرأة تبلغ من العمر 32 سنة بالمكان المسمى مشتة الغابة ببلدية بريكة يضيف الملازم الأول حسان يحيى الشريف

الذي أوضح بأنه تم نقل الضحايا الثلاثة من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصالح حفظ الجثث بكل من المركز الإستشفائي الجامعي بباتنة ومستشفى رأس العيون ومحمد بوضياف ببريكة.

فيما قدمت الإسعافات الأولية بعين المكان للجريح قبل نقله على جناح السرعة إلى العيادة متعددة الخدمات بالمعذر.

وتّم فتح تحقيقات من طرف الجهات المخولة قانونيا لتحديد أسباب وملابسات هذه الحوادث يضيف ذات المصدر