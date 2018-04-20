هلاك 3 أطفال غرقا ببركة مائية في بسكرة

لقي ظهر اليوم الجمعة 3 أطفال حتفهم غرقا ببركة مائية بالمكان المسمى مكب الذيب بإقليم بلدية رأس الميعاد بولاية بسكرة.

وحسب مصدر استشفائي فقد استقبلت مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاشور زيان بأولاد جلال جثامين3 ضحايا أعمارهم مابين 12 و16 سنة

هلكوا غرقا على مستوى بركة تشكلت جراء جريان وادي الذويهبة الذي يمرببلدية رأس الميعاد التي تقع على بعد170 كلم غرب الولاية.

وقد تم انتشال الضحايا الذين كانوا يمارسون السباحة بصفة عشوائية من طرف مواطنين متطوعين .

للإشارة تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن المؤهلة إقليميا لتحديد ملابسات الحادث.