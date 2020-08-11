هلاك 32 شخصا وجرح 1462 آخرين إثر حوادث مرور خلال أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـفترة الممتدة من 2 إلى 8 أوت الجاري، وفاة 32 شخصا وجرح 1462 آخرين إثر حوادث مرور متفرقة عبر الوطن.

وحسب بيان الحماية المدنية فقد عرفت ولاية الجلفة أثقل حصيلة دموية بوفاة 3 أشخاص وجرح 30 آخرين تمّ إسعافهم في المستشفيات إثر وقوع 19 حادثا مروريا.

كما سجلت وحدات الحماية 4069 تدخل على المستوى الوطني شمل مختلف مجالات نشاط الحماية المدنية، على غرار حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 611 عملية تحسيسية و638 عملية تعقيم عبر 48 ولاية، وسخرت للعمليتين 63 سيارة إسعاف و115 شاحنة و853 عون حماية مدنية.