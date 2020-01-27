هلاك 3275 شخصاً في حوادث المرور خلال 2019

كشف رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، أحمد نايت الحسين، تسجيل 22507 حادث مرور جسماني خلال سنة 2019.

وأضاف نايت الحسين، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن هذه الحوادث خلفت هلاك 3275 شخصا وإصابة نحو 31010 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح ذات المتحدث، أنه قد تم تسجيل تراجع طفيف في حوادث المرور مقارنة بسنة 2018، قدرت بنسبة 2 بالمائة في عدد الحوادث و1 بالمائة في عدد القتلى، و4 بالمائة في عدد الجرحى.

واعتبر رئيس مركز الأمن والوقاية، أن هذه الحصيلة تعتبر الأحسن خلال العقدين الأخيرين، حيث تم تسجيل وفاة 4610 شخصا في 2015.

وأكد ذات المتحدث، أن فاتورة حوادث المرور لا تزال ثقيلة والعنف المروري يتطلب جهودا مضاعفة لمجابهته.

مضيفا أن دراسة أنجزها المركز مع جامعة باتنة، توصلت إلى تحديد معدل الخسائر المادية بـ100 مليار دينار سنويا.

وأرجع الحسين، أسباب حوادث المرور، إلى العامل البشري بنسبة 96 بالمائة، مؤكدا أن هناك ما يدعم هذه الأرقام رغم التشكيك فيها من قبل البعض.