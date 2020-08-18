هلاك 4 أشخاص غرقا وإنقاذ 478 آخرين في ظرف 24 ساعة!

توفي 4 أشخاص غرقا، في الـ 24 ساعة الأخيرة، في الشواطئ الممنوعة من السباحة والمجمّعات المائية على مستوى ولايات سكيكدة وغليزان والبيّض.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقد قام أعوان جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام بـ 664 تدخل سمح بإنقاذ 478 شخص من الغرق الحقيقي وتقديم الإسعافات لـ 153 آخرين.

كما انتشل الغطّاسون جثة شاب عمره 27 سنة بعدما غرق في شاطئ غير محروس المسمى “صوفيا 2” ببلدية فلفلة، وجثة آخر عمره 25 سنة غرق في شاطئ “القبيبة” ببلدية الشرايع بسكيكدة.

بالإضافة إلى انتشال جثة طفل عمره 13 سنة غرق في “واد مينة” ببلدية “بن داود” في غليزان، مع انتشال جثة شاب عمره 23 سنة غرق في سد بلدية “بريزينة” بولاية البيّض.