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هلاك 4 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أخبار الجزائر
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هلاك 4 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة
بقلم نادية بن طاهر

توفي 4 أشخاص، وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في 5 حوادث تم تسجيلها بمناطق متفرقة من الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، سجلت أثقل حصيلة بورقلة، بوفاة شخص وإصابة 3 آخرين بجروح على إثر انقلاب سيارة.

ومن ناحية أخرى، لقيت طفلة تبلغ من العمر 14 سنة حتفها وأصيب 4 آخرون بالاختناق جراء استنشاقهم غاز احادي الكربون المنبعث من مدفأة، بتيسمسيلت.

كما توفي شخص بالجلفة، يبلغ من العمر 35 سنة، وأصيب إثنان آخران جراء استنشاقهم غاز أحادي الكربون الخطير داخل منزلهم بحي عين الأسرار.


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