هلاك 48 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 48 شخصا حتفهم، وأصيب 1543 آخرون بجروح متفاوتة إثر وقوع 1260 حادث مرور خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 ديسمبر الماضي.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، سجلت أثقل حصيلة في ولاية أدرار بوفاة 7 أشخاص في مكان الحادث. وجرح 33 آخرين في 12 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية في مجال العمليات المختلفة، بالتدخل لتغطية 4651 عملية إسعاف. وإنقاذ 519 شخصًا في حالة خطر.

ونفّذت الوحدات نفسها بـ 1047 تدخلاً سمح بإخماد 687 حريقًا منها حرائق منزلية وصناعية بعدة ولايات.