هلاك 48 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع!

سجلت وحدات الحماية المدنية 19432 تدخل، خلال الفترة الممتدة ما بين 27 ديسمبر 2020 الى 02 جانفي 2021.

وحسب حصيلة الحماية المدنية، فقد تم تسجيل 11784 تدخل خاص بعمليات الإجلاء الصحي، تم فيها إسعاف وإجلاء 11642 جريح.

وبخصوص حوادث المرور، فقد قامت وحدات الحماية المدنية بـ1781 تـدخـل من أجل 991 حادث مرو.

وأدت هذه الحوادث، إلى وفاة 48 شخص وجرح 1121 آخرين، تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

وتم تسجيل أثقل حصيلة لحوادث المرور في تمنراست، بوفاة 22 شخصا وجرح 18 آخرين.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ871 تدخلا سمح بإخماد 521 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة.

هذا وقامت وحدات الحماية، خلال نفس الفترة، في مجال العمليات المختلفة بـ 4996 تدخل لتغطية 4267 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، فقد قامت وحدات الحماية المدنية بـ311 عملية تحسيسية خلال نفس الفترة.

بالإضافة إلى القيام بـ290 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية، مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

أين تم تخصيص لهاتين العمليتين 1320 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى 205 سيارة إسعاف و149 شاحنة مضخة