هلاك 5 أشخاص غرقا وإتلاف 34 هكتارا بسبب الحرائق في يوم !

توفي شخصان غرقا، في الـ 24 ساعة الأخيرة، في الشواطئ غير المحروسة والبرك المائية، فيما أتت الحرائق على 34 هكتارا من الشريط الغابي.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقد انتشل الغطّاسون جثة شاب عمره 18 سنة بعدما غرق في شاطئ غير محروس في “ازول” خارج أوقات عمل الجهاز ببلدية الطاهير في جيجل.

كما انتشلت جثة آخر عمره 18 سنة بعدما غرق في شاطئ “جنان الباي” الممنوع ببلدية سرايدي بعنابة، مع وفاة شاب عمره 18 سنة غرقا في شاطئ “عين براهيم” بمستغانم.

وانتشل الغطّاسون أيضا جثة شاب غرق في سد “بوكردان” ببلدية “مناصر” بتيبازة، مع انتشال جثة طفل عمره 11 سنة بعدما غرق في بركة مائية في “منزل الأبطال” بعزابة ولاية سكيكدة.

وفيما يخص جهاز مكافحة الحرائق، فقد تم إخماد 17 حريقا، منها حريق غابة، 4 حرائق في الأدغال، 8 حرائق مسّت حشائش وأحراش و 4 حرائق أتت على محاصيل زراعية مختلفة.

وأدّت هذه الحرائق إلى إتلاف مساحة قدرها 34 هكتارا من النسيج الغابي، بينها هكتاران من الغابات، 12 هكتارا من الأدغال، 20 هكتارا من الحشائش وكذا 20 ألف حزمة تبن و 130 شجرة مثمرة و 50 نخلة محروقة.