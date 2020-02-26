هلاك 5 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة

لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب 36 آخرون بجروح، في 8 حوادث مرور سجلت بمختلف ولايات الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، سجلت أثقل حصيلة في سيدي بلعباس، بوفاة شخصين واصابة شخص آخر بجروح، على إثر حادثي مرور.

ومن جهة أخرى، تدخلت فرق الحماية المدنية بام البواقي على اثر انفجار للغاز داخل شقة ببلدية ين البيضاء، مما تسبب في اصابة 19 شخصا بجروح ليتم التكفل بهم بعين المكان.

كما تدخلت ذات المصالح، من أجل إطفاء 4 حرائق حضرية بكل من الجزائر، والبويرة، والشلف وعين تموشنت.

وتسببت هذه الحرائق، في اختناقات وإصابة شخص بحروق خفيفة.